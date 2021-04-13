تجنب فقدان الوزن في رمضان بخطوات بسيطة

2021/04/13 | 19:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة: يعاني عدد من الاشخاص من زيادة وزنهم خلال شهر رمضان بسبب نوعية الاكل التي يتم التركيز عليها في هذا الشهر الفضيل خاصة فيما يتعلق بالحلويات والتي صار وجودها بالمائدة جزء من موائد رمضان الرئيسة وشراءها جزء من طقوسه.اضافة الى الحلويات فان وجبة السحور التي يتناول البعض فيها كل ما يمكن ان يتسبب ...

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