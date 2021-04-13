ايران تتهم إسرائيل رسميا باستهداف موقع نطنز وتتوعد بالانتقام

2021/04/13 | 19:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو يتهمها بالسعي لامتلاك السلاح النووي الصباح الجديد-متابعة وجهت طهران رسميا اليوم الاثنين أصابع الاتهام إلى تل أبيب عن استهداف منشأة نطنز النووية فجر أمس الأحد.وشدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي على ضرورة عدم الوقوع في الفخ الذي نصبته إسرائيل.كما أضاف خلال اجتماع اليوم للجنة الأمن ...

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