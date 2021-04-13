2021/04/13 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | واشنطن بوست: بايدن سيسحب جميع قواته من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

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