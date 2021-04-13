في اتصال هاتفي.. بايدن يقترح على بوتين عقد قمة في دولة ثالثة

2021/04/13 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة" من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

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