درجال يحدد موعد إنجاز ملعب الميناء المخصص لاستضافة خليجي 25

2021/04/13 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز ملعب الميناء ليكون جاهزاً في بطولة خليجي 25 المقبلة، والمقرر إقامتها في العراق.وقال درجال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 أيلول المقبل"، لافتاً إلى أن "اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الحالي".وأضاف، أن "الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25".ولفت، إلى أن "مجلس الوزراء هنأ اتحاد ألعاب القوى لحصوله على المركز الأول ببطولة إيران الدولية"، مضيفاً: "نسقنا مع وزارة الصحة لإقامة جدول خاص بإعطاء الرياضيين لقاح كورونا".

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