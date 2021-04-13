التربية تعلن آلية الدوام للمراحل المشمولة بالحضوري

2021/04/13 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن آلية الدوام الحضوري لطلبة الابتدائية والمراحل المنتهية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، قوله، إن "إجراءات الوزارة فيما يخص السماح بالدوام الحضوري، ستكون هناك تعليمات تصدرها الوزارة الى المديريات العامة للتربية للعمل على الدوام حضوري وتهيئة الأجواء والآلية المناسبة لوجود التلاميذ والطلبة، خصوصاً المراحل الابتدائية الثلاث الأولى والصفوف المنتهية".

وأضاف فاروق، أن "الدوام الحضوري جاء للتركيز على هذه المراحل كون الصفوف الثلاثة الأولى في المراحل الابتدائية لم تتلق التعليم بشكل جيد، وارتأينا أن يكون الدوام حضورياً ورفدهم بالكثير من المعلومات حيث يعد أساس الطالب"، مبيناً أن "المراحل المنتهية لديها امتحانات وزارية وستكون الأسئلة موحدة لذلك يجب تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وتكون المواد الدراسية المنهجية المكيفة من وزارة التربية قد أكملت للجميع بشكل متساو".

وتابع أنه "بقية المراحل ستكون دراسة الكترونية، ومن الممكن أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل".

وفيما يخص اللقاحات، بين أن اللقاحات أمر متعلق بوزارة الصحة وإذا ما حدث أي ارتباط أو عمل مع وزارتي الصحة والتربية فسيتم إبلاغ الكوادر التدريسية والطلبة"، مبيناً أن "هناك أولوية لمن يستحق التلقيح إضافة إلى ذلك فإن هناك مراكز ومستشفيات فتحت الأبواب للتلقيح حيث على الجميع أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد".

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