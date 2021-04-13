2021/04/13 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /سجل سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية ارتفاعا ملحوظا بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وارتفع الدولار الى 1490 ديناراً وفي أربيل سجل ارتفاعا كبيرا الى 1494 دينارا.وكان سعر الدولار سجل صباح اليوم 1470 ديناراً./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يقفز الى 1490 دينارا في البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يقفز الى 1490 دينارا في البورصة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).