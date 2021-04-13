مسؤولون اسرائيليون يتهمون ايران بالهجوم على السفينة الاسرائيلية قبالة الامارات

2021/04/13 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اتهم مسؤولون اسرائيليون ايران بالهجوم على السفينة التجارية الاسرائيلية قبالة سواحل الامارات .وحسب قناة "12" الإسرائيلية فان مسؤولين إسرائيليين وجهوا أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على السفينة ، مشيرة الى عدم وقوع اصابات في الهجوم .من جهتها، أفادت قناة "كان"، بأن "استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة السواحل الإماراتية تم بصاروخ أطلق من سفينة أو مسيرة".وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، ذكرت ان سفينة اسمها "هيبرن"، تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات، استهدفت قرب ميناء الفجيرة الاماراتي ./انتهى9

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