2021/04/13 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر جعفر الموسوي، المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن صدور حكم بحقه، فيما بين أن الصدر لن يسمح لـ”جنوده بأن يزلوا عن الطريق الصحيح”.وقال الموسوي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم الصدر يوضح بشأن صدور حكم بحقه: قائد التيار لن يسمح بهذا المركز الخبري الوطني.

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