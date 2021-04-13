“إسرائيل” تتهم إيران باستهداف سفينتها قبالة الإمارات

2021/04/13 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت قناة “12” الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين توجيههم أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات.

وأشارت القناة، إلى أنه “لا إصابات في الهجوم على السفينة”.

وأعلنت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة “هيبرن” تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

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