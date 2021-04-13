2021/04/13 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بـ"مشروبات كحولية" وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "دوريات نجدة الكرادة، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمشروبات كحولية غير مرخصة، كانت مخبئه تحت محصول العلف الحيواني".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلة محملة بـ'مشروبات كحولية' وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلة محملة بـ'مشروبات كحولية' وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).