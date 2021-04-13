2021/04/13 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

86 مشاهدة

رجحت وزارة التربية، الثلاثاء، أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل للمراحل التي دراستها الكترونية، مشيرة إلى قرب اصدار تعليمات للدوام حضوري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (13 نيسان 2021)، إن "إجراءات الوزارة فيما يخص السماح بالدوام الحضوري، ستكون هناك تعليمات تصدرها الوزارة الى المديريات العامة للتربية للعمل على الدوام حضوري وتهيئة الأجواء والآلية المناسبة لوجود التلاميذ والطلبة، خصوصا المراحل الابتدائية الثلاث الأولى والصفوف المنتهية".

وأضاف فاروق، أن "الدوام الحضوري جاء للتركيز على هذه المراحل كون الصفوف الثلاثة الأولى في المراحل الابتدائية لم تتلق التعليم بشكل جيد، وارتأينا أن يكون الدوام حضوريا ورفدهم بالكثير من المعلومات حيث يعد أساس الطالب"، مبينا أن "المراحل المنتهية لديها امتحانات وزارية وستكون الأسئلة موحدة لذلك يجب تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وتكون المواد الدراسية المنهجية المكيفة من وزارة التربية قد أكملت للجميع بشكل متساو".

وتابع أنه "بقية المراحل ستكون دراسة الكترونية، ومن الممكن أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل".

وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن اللقاحات أمر متعلق بوزارة الصحة وإذا ما حدث أي ارتباط أو عمل مع وزارتي الصحة والتربية فسيتم إبلاغ الكوادر التدريسية والطلبة"، مبينا أن "هناك أولوية لمن يستحق التلقيح إضافة إلى ذلك فإن هناك مراكز ومستشفيات فتحت الأبواب للتلقيح حيث على الجميع أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح بشأن موعد دوام الطلبة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح بشأن موعد دوام الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).