2021/04/13 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بـ”مشروبات كحولية” وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن “دوريات نجدة الكرادة، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمشروبات كحولية غير مرخصة، كانت مخبئه تحت محصول العلف الحيواني”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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