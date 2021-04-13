الاعلان عن أفضل البلدان في العالم.. تعرف على ترتيب العراق

2021/04/13 | 20:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مجموعة "باف BAV" للإحصاء والاستطلاع، تصنيفا لأفضل دول العالم لعام 2021، حيث حلت كندا في المركز الاول، بينما جاء العراق في المركز الاخير.

ومجموعة "باف BAV" تضم علماء رياضيات وإحصائيين، وعلماء أنثروبولوجيا، ومبدعين، ومحللي بيانات، يعدون مجتمعين، نموذجا لتحديد ترتيب الدول عبر العالم ضمن معيار معين أو أكثر.

وتقوم هذه المجموعة بتصينف أفضل الدول منذ ست أعوام، ويعتمد تقرير هذا العام على "عدد من الخصائص النوعية، والانطباعات التي تدفع بالتجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية".

و يغطي التقرير 78 دولة، تم تحديد مجموعة من 76 سمة لها صلة بنجاح الدول.

وتصدرت كندا المرتبة الأولى من بين أفضل الدول في العالم، وفق السلم المعياري، تلتها اليابان في المركز الثاني، ثم ألمانيا في المركز الثالث.

وبعدما تصدرت التصنيف السنة الماضية، تراجعت سويسرا إلى المرتبة الرابعة هذا العام متقدمة على أستراليا التي احتلت المركز الخامس.

الولايات المتحدة الأميركية احتلت المركز السادس متقدمة بمركز واحد مقارنة بآخر تصنيف نشرته المجموعة في 2020.

عربيا احتلت الإمارات المركز 22 عالميا، متصدرة ترتيب الدول العربية من حيث أفضل الدول، تلتها قطر في المركز الثاني عربيا و32 عالميا.

وجاءت مصر في المركز الثالث عربيا و33 عالميا، محققة نتيجة أفضل من السنة الماضية، حيث كانت تحتل المركز 36 عالميا.

السعودية احتلت المركز 35 عالميا والرابع عربيا، يليها المغرب في المركز الخامس عربيا و38 عالميا.

وحل الأردن سادسا عربيا، بينما احتل المركز 56 عالميا، متقدما على تونس التي جاءت في المركز 65 عالميا، تليها عمان في المركز الثامن عربيا و70 عالميا.

وحافظ لبنان على المركز 74 عالميا مقارنة بآخر تصنيف، بينما حل في المركز التاسع عربيا، متقدما على العراق العاشر عربيا و78 عالميا ليحتل المركز الاخير.

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