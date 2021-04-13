مجلس الافتاء يحدد قيمة الزكاة وصدقة الفطرة

2021/04/13 | 20:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان، قيمةالزكاة وصدقة الفطرة والفدية للاشخاص الذين لا يتمكنون من اداء فريضة الصوم.

وقال المجلس في فتوى اصدره اليوم الثلاثاء، ان نسبة الزكاة سيكون 25 الف دينار لكل 7 مليون دينار.

الفطرة هذا العام

واضاف، انه تم تحديد صدقة الفطرة بـ 3 الاف دينار لكل شخص طوال الشهر الفضيل، مبينا ان الشخص الذي لا يتمكن من الصوم ان يدفع 3 الاف دينار عن كل يوم يفطر فيه.

PUKmedia ترجمة

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