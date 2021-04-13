2021/04/13 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين اتهامهم إيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات.وأضافت وسائل الإعلام أنه لا ضحايا في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.من جهته، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات المركز الخبري الوطني.

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