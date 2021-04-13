عامر مالك عبد الحر شقيق أحد ضحايا انتفاضة أكتوبر في العراق :

2021/04/13 | 20:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف رامتان عوايطية عامر مالك عبد الحر، وهو شقيق أحد العراقيين الذين قُتلوا خلال ما بات يعرف بانتفاضة تشرين الأول - أكتوبر التي اندلعت في العراق عام 2019. خمس عوائل من بينها عائلة عامر مالك عبد الحر، رفعت دعوى أمام القضاء الفرنسي، في حق رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي بصفته يحمل الجنسية الفرنسية وملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل والتعذيب والإخفاء القسري.

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