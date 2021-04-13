2021/04/13 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حكومة فرنسا: قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% تطور خطير

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