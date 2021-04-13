2021/04/13 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير النقل: ميناء الفاو يعد مشروعاً استراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة

وزير النقل: عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة

وزير النقل: ميناء الفاو سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة

وزير الشباب: الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25

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