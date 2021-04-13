2021/04/13 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر البالغ 60 عاما ويشغل منصبه منذ يناير 2020، أنه قرر الاستقالة من منصبه بسبب الإرهاق.وقال أنشوبر: “في أسوأ أزمة صحية منذ عقود، تحتاج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق المركز الخبري الوطني.

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