مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

2021/04/13 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم وتضمنت، "تعد شركتا المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، وشركة البشائر التجارية المحدودة منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين واموالهما الى وزارة المالية".وأضاف، أن "القرارات تضمنت ايضا الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من المادة (80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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