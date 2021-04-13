2021/04/13 | 20:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت الحكومة العراقية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، تصفية شركتي المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، البشائر التجارية المحدودة.وأوضح مجلس الوزراء، أن الشركتين تعدان منحلتين بحكم القانون، على أن تؤول عوائد تصفيتها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تُصفي شركتي "المفاخر" و"البشائر" وترجع العوائد لوزارة المالية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تُصفي شركتي "المفاخر" و"البشائر" وترجع العوائد لوزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).