فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة تاريخية لجماهير ريال مدريد..

2021/04/13 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفظ فلورنتينو بيريز بمقعده في رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، بالتزيكة للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة بشكل عام، لعدم وجود منافسين له في انتخابات العملاقي الملكي.

وأعلن بيريز قبل 3 أسابيع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد، ولكنه لم يجد أمامه أي منافس، ليفوز بالمقعد بالتزكية للدورة الرابعة تواليا.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن فلورنتينو بيريز يرغب في بداية فترة الرئاسية السادسة بقوة بإجراء صفقات من العيار الثقيل.

وأوضح البرنامج الشهير، أن،" بيريز أخبر مجلس إدارته بأن يستعد الجميع لجولة مفاوضات مع أفضل اللاعبين في العالم المتاحين حاليا".

وأشار إلى أن،" بيريز قد يحقق حلم الجميع في بداية ولايته السادسة بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني".

وكان بيريز قد عاد لرئاسة ريال مدريد في عام 2009، حيث أنه أجرى في الصيف حينها صفقات تاريخية بضم الثلاثي كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، ريكاردو كاكا.

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