لجنة العلاقات الخارجية تتحدث عن مدى تأثر العراق بالخلافات بين امريكا وإيران

2021/04/13 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب في البرلمان وعضو لجنة العلاقات الخارجية، مثنى أمين، الثلاثاء،( 13 نيسان، 2021) أن العراق يتأثر سريعاً بالخلاف بين الويات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أهمية حل الخلاف بين الدولتين عن طريق الحوار.وقال أمين في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الشعب العراقي هو احد شعوب المنطقة التي تدفع الضريبة وتتأثر اقتصادياً وسياسياً بتوتر العلاقات الأمريكية الإيرانية"، مؤكداً أنه "من مصلحة العراق أن تبقى العلاقات بين ايران وأمريكا غير مشحونة وهادئة نسبياً".وأضاف، أن"الامريكيين والايرانيين لا يلتقون في طهران او في واشنطن وانما صرعاتهم السياسية والاقتصادية تكون في العراق".وبشأن علاقة العراق بالبرنامج النووي الإيراني أكد أمين، ان "هذه القضية ايرانية داخلية تحلها مع العالم بالطريقة التي تراها مناسبة والعراق ليس له علاقة بالأمر".

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