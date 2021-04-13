العثور على وكر لداعش يضم حزاما ناسفا وعتادا في كركوك

2021/04/13 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عثرت الاستخبارات العسكرية على وكر لداعش ضم حزاما ناسفا وقنابل يدوية وعتادا في كركوك .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :"ان الوكر ، الذي تمت مداهمته في منطقة / وكر الشيطان / بناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك ، كان يضم حزاما ناسفا جاهزا للتفجير، و٢٥٠ اطلاقة bkc ، و قداحتي تفجير ، وقنابل يدوية ".واضاف :" ان مفارز الهندسة قامت بتدمير الوكر والمواد موقعيا"./انتهى9

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