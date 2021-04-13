2021/04/13 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تصدرت روسيا قائمة الدول المستوردة للفواكه والخضراوات التركية بواقع 228.9 مليون دولار، يليها العراق بـ76 مليونا، ثم رومانيا بـ69.2 مليونا.وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي لمصدري الخضار والفواكه الطازجة بمنطقة البحر المتوسط نجدت سين،في بيان اليوم :" زادت صادرات الخضار والفواكه الطازجة في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، محققة عائدات بقيمة 774.5 مليون دولار".واضاف :" ان روسيا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع 228.9 مليون دولار، يليها العراق بـ76 مليونا، ثم رومانيا بـ69.2 مليونا".واشار الى :" ان سوريا تصدرت قائمة الدول المستوردة من حيث نسبة الزيادة مقارنة مع العام الماضي، والتي بلغت 364 بالمئة بقيمة 22.7 مليون دولار "، تلتها ليبيا بنسبة 156 بالمئة بقيمة 9 ملايين دولار، ثم النمسا بـ112 بالمئة بقيمة 7.3 مليون دولار.أما في روسيا فقد بلغت نسبة الزيادة عن العام الماضي، 14 في المئة، و90 بالمئة للعراق، و17 بالمئة لرومانيا./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 76 مليون دولار.. العراق ثاني مستوردي الخضراوات والفواكه التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ 76 مليون دولار.. العراق ثاني مستوردي الخضراوات والفواكه التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).