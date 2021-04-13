انفجار عنيف يهز محافظة صلاح الدين

2021/04/13 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني الثلاثاء، بدوي انفجار عنيف على اطراف مدينة بلد جنوب محافظة صلاح الدين.

واضاف المصدر، ان "انفجار كدس للعتاد يعود لمخلفات تنظيم داعش في احدى البساتين القريبة من قضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين لم يسفر عنه اي اضرار بشرية او مادية تذكر".

واوضح، المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان" تنظيم داعش خلفت العديد من العبوات الناسفة والاكداس المخفية تحت الارض دون العثور عليها من قبل القوات الامنية في عمليات التحرير وبدأت بالانفلاق بسبب الظروف الجوية وانتهاء صلاحية استخدامها".

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