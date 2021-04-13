لاهور شيخ جنكي يهنىء الايزيديين

2021/04/13 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه لاهور شيخ جنكي يوم الثلاثاء، برقية تهنئة الى جميع الايزيديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم، وذلك بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية " جارشما سور".

فيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد رأس السنة للكورد الإيزديين (چارشه‌مبا سۆر)، أتوجه بتهاني الحارة الى كافة الأخوات والاخوة الكورد الإيزديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم.



اتمنى ان يكون هذا العيد، الذى يصادف منتصف الربيع و التجديد، والمعروف لدى الايزديين بعروس السنة، ان ياتى بالسلام و ااطمئنينة للجميع، و أن يكون عيداً لترسيخ التعايش والمصالحة بين جميع المكونات الدينية.



عسى الله أن يجلب المزيد من النور والفرح إلى الأرض وان يصفى القلوب ويعطي أرواحنا الراحة السكينة.



أسأل الله العلى القدير أن يتقبل صلاة و صوم الإخوة والأخوات الإيزيديين ، وأن يمنحهم السعادة والسلام والمحبة بهذه المناسبة".

PUKmedia

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