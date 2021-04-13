2021/04/13 | 21:10 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]أعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر البالغ 60 عاما ويشغل منصبه منذ يناير 2020، أنه قرر الاستقالة من منصبه بسبب الإرهاق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).