2021/04/13 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر البالغ 60 عاما ويشغل منصبه منذ يناير 2020، أنه قرر الاستقالة من منصبه بسبب الإرهاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).