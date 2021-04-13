"الجيثوم".. شائعات تمنع عراقيين من تلقي لقاح كورونا والحكومة تتدخل

2021/04/13 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقلق سالم، وهو صاحب مطعم صغير في بغداد، من أنه قد "يضطر" إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الرغم من "شكوكه" بشأنه.الشكوك التي يقول إنها منعته من تلقي اللقاح حتى الآن.

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