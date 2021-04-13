2021/04/13 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية: ندعم تأمين حقوق الايزيديين وتحرير المختطفين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:07

واع/

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