برلمانية تعلق على الدوام الحضوري في المدارس.. هذه الجهات تتحمل مسؤولية القرار- عاجل

2021/04/13 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علقت عضو لجنة التربية في مجلس النواب، هدى جار الله، اليوم الثلاثاء، على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص دوام بعض المراحل التعليمية حضوريا بالمدارس، فيما اكدت ان الجهات المختصة بالتصدي لكورونا تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.

وأكد هدى جار الله، في حديث لـ(بغداد اليوم)، دعم رأي "اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص دوام الطلبة خلال الفترة المقبلة في المدارس، وما يتعلق بالدوام الحضوري لبعض المراحل، خاصة أن بعض المراحل تتطلب ان يكون الدوام حضوريا وليس الإلكترونيا حتى يستوعب ويفهم الطالب الدروس".

وبشأن المخاوف من زيادة الاصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد قرار الدوام الحضوري، بينت جار الله ان "القرار تتحمله اللجنة العليا ووزارة الصحة"، مطالبة بـ"فرض اجراءات وقائية صحية مشددة في المدارس".

وأكدت عضو لجنة التربية في البرلمان، أن "أي أمر يحصل في الموقف الوبائي تتحمل الجهات المختصة سواء وزارة الصحة أو اللجنة العليا للصحة والسلامة، وبقية الجهات المختصة بالتصدي لهذا الوباء".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين (12 نيسان 2021)، السماح بعودة دوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً.

وجاء في قررات اللجنة، الجديدة بشأن الحظر الجزئي والشامل خلال شهر رمضان، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها "تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان، وساعات الحظر الجزئي سيكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً".

كما تقرر فرض الحظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت، واستثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساءً.

وتقرر "عودة دوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً".

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