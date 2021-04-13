رئيس الجمهورية يهنئ الايزيديين بعيد رأس سنتهم ويؤكد دعمه لحقوقهم وتحرير مختطفيهم ومختطفاتهم

2021/04/13 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ، الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية.وقال صالح في تغريدة :" اتقدم باجمل التهاني لابناء شعبنا الاصيل من الايزيديين، متمنيا لهم عاما سعیدا يسوده السلام".واضاف :" نغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجددا دعمنا تأمین حقوقهم وعودة النازحين وتحرير المختطفين والمختطفات ، وان نحتفل معهم في العام المقبل وهم في منازلهم آمنين مكرمين"./انتهى8

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