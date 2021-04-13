مطالبات باعادة فتح متحف ديالى التاريخي

2021/04/13 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت مفتشية اثار ديالى الجهات الحكومية العليا باعادة فتح متحفها المغلق منذ 18 عاما واستغلاله كمعلم تاريخي وثقافي .وقال مدير المفتشية فيصل محمد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المحافظة بحاجة الى اعادة فتح المتحف ، واستغلاله لاستقبال طلبة الكليات والمدارس بهدف تزويدهم بمعلومات عن الارث الحضاري والتاريخي للمحافظة ".واضاف :" ان المتحف يعد قبلة ومعلما حضاريا يجسد حضارة ديالى عبر قرون من الزمن "./ انتهى

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