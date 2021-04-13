رئيس الجمهورية في رأس السنة الإيزيدية: سنحتفل معكم وأنتم في منازلكم آمنين مكرّمين

2021/04/13 | 21:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الإيزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، فيما أكد دعمه لتأمين حقوقهم وعودة النازحين وتحرير المختطفين والمختطفات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تهنئة الرئيس التي تلقى "ناس" نسخة منها وجاء فيها على لسانه، (13 نيسان 2021)، انه "بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، اتقدم باجمل التهاني لابناء شعبنا الأصيل من الايزيديين، متمنياً لهم عاماً سعيداً يسوده السلام".

واضاف صالح "نغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجددا دعمنا تامين حقوقهم وعودة النازحين وتحرير المختطفين والمختطفات وان نحتفل معهم في العام المقبل وهم في منازلهم آمنين مكرمين".

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