شباب نينوى يؤسسون مستقبل المجتمع المدني في نينوى، تحت شعار “نينوى أخرى ممكنة”

2021/04/13 | 21:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام المنظمة من تحت الأنقاض التي خلّفتها الحرب والنزاعات التي استمرّت أكثر من خمسة عشرة عاما في نينوى، خرج شباب يؤمنون بالمجتمع المدني والتغيير الايجابي، شباب مدّوا جسور السلام وهدّموا جدران الكراهية والحقد والعنف، ساهموا هؤلاء الشباب بتعزيز السلام في نينوى ومحاربة التطرف والكراهية والعنف، لكنّهم بالرّغم من تفشّي وباء فايروس كورونا …

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