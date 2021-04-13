المكتب السياسي: عوائل المؤنفلين يستحقون معيشة افضل

2021/04/13 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء، بلاغا في الذكرى الـ 33 لحملات الانفال السيئة الصيت.

وجاء في نص البلاغ:

قبل 33 عاما وضمن اطار سياسية التطهير العرقي والابادة الجماعية ضد شعب كوردستان، اقدم نظام البعثي الصدامي، ومن خلال 8 مراحل، على مهاجمة قرى كوردستان، واسفرت الحملات عن استشهاد عشرات الآف من المواطنين الابرياء بضمنهم اطفال ونساء وشيوخ، وعقب تعذيبهم الجسدي والنفسي، تم دفنهم احياء في صحاري العراق كما تم نهب وتدمير 5000 قرية.

ان مرام البعث في جريمته لم يكن تصفية عشرات الاف انسان كوردي فحسب، وانما، كان يهدف الى جنب العمليات الاخرى مثل " التعريب، والتهجير، التسفير، والقصف الكيمياوي"، تغيير ديمغرافية كركوك والمناطق الكوردستانية، وتدمير البنية الاقتصادية لكوردستان، والانتقال بالتطهير العرقي الى مرحلة خطيرة

بعد 33 عاما من هذه الابادة الجماعية نؤكد:

اولا: انه مع تعريف محكمة الجنايات العليا في العراق، الحملات كجرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وانها ضد الانسانية، الا ان جميع الاجراءات الاخرى التي ترتبط بالملف مثل" اعتقال المطلوبين وتعويض المتضريين" غير منجزة.

ثانيا: عوائل المؤنفلين والناجين من حملات الانفال، يستحقون معيشة افضل، توفير ارضي سكنية، الخدمات، ضمن حقوق اولية لهم ومن اولوية واجبات حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان.



ضمن هذا الاطار، احدث قرار لحكومة اقليم كوردستان " توزيع عدد من الاراضي السكنية على عوائل المؤنفلين في كرميان، بجهود فريق الاتحاد الوطني الكوردستان" املين اتخاذ خطوات اخرى.

ثالثا: ان وبحجم جريمة الانفال، لم يتم التعريف بالحملات كجرائم ابادة دوليا، لذلك على حكومة وبرلمان كوردستان والاطراف السياسية، تفعيل جهودها ضمن هذا الاتجاه.

رابعا: ان الابادة الجماعية للايزيديين من قبل ارهابيي داعش، يثبت ان تلك العقلية التي اعطت الشرعية لحملات الانفال، مازالت باقية، ولم تجهض بيئة وارضية حدوث الابادة الجماعية.

ان جرح فقدان عشرا آلاف من اعزائنا في حملات الانفال، لن يندمل في وجداننا ابدا، وتبقى حية في تاريخنا.

الانفال والقصف الكيمياوي والضحايا والمآسي التي حلت بشعبنا، يجب ان تصبح مبعثا لاصلاح حقيقي ومكافحة الفساد وتقديم انموذجا مختلفا ومتقدما واكثر حرصا في الادارة، لكي يتفيأ في ظلها الكوردستانيون.

PUKmedia ترجمة

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