2021/04/13 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تعلن استمرار التعليم “المدمج” في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات كافة.وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبر الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر قراراً بشأن دوام طلبة الجامعات المركز الخبري الوطني.

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