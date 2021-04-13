"رغم استفزازاتها".. بايدن مستعد لمواصلة المفاوضات مع ايران

2021/04/13 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض الأميركي، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن "مستعد لمواصلة المفاوضات مع إيران على الرغم من استفزازاتها" بعد ساعات من إعلان طهران رفعها تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية ردا على "هجوم نطنز".

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