التعليم العالي تحدد آلية الدوام في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني

2021/04/13 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، انه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

و اكدت الوزارة على "المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها الأعزاء".

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