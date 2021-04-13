قرارات جديدة بشأن الدوام الحضوري للمدارس والجامعات

2021/04/13 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

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اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تصدر قرارين بشأن الدوام الحضوري في المدارس والتعليم المدمج في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا)، في جلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ 12/4/2021، ما يأتي:

استئناف الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية لصفوف (الأول والثاني والثالث) الابتدائي والصفوف المنتهية (السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي) حضوريا، يومين أسبوعيا لشهري نيسان وآيار فقط.

وكذلك العمل وفق برنامج التعليم المدمج بموجب الآليات المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية للفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

13 نيسان 2021

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