2021/04/13 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

395 مشاهدة

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، تفاصيل جريمة مروعة راحت ضحيتها امرأة حامل.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، ( 13 نيسان 2021)، ان "التحقيقات الأولية بالحادث بينت أن المجنى عليها (المرأة الحامل) خرجت من دار زوجها الى دار أهلها وعند وصولها الى أهلها بعد يومين قامت بمراسلة أشقاء زوجها طالبة المساعدة من تعنيف ابوها لها نتيجة شربه الكحول كل يوم لكن اهل زوجها رفضوا مساعدتها".

وذكرت الشرطة، أن "المجنى عليها كانت حامل عند خروجها من دار زوجها لكن عند العثور عليها وجدت انها غير حامل وقد اتضح انها تعرضت للتعنيف بشكل كبير أدى لإجهاض طفلها ووفاتها نتيجة النزف الشديد حيث قام والدها برميها في نهر الهولندي وسط مدينة الناصرية".

وتابعت الشرطة بالقول، انه "بعد الرجوع إلى كاميرات منزل والدها تبين انه قام بقلع اسلاك الكاميرات بشكل كلي حيث أمر قاضي التحقيق بالقضية بتوقيف والد المجنى عليها وزوجها فورا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة بحق امرأة حاملة من قبل الاب تهز محافظة ذي قار من روعها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة بحق امرأة حاملة من قبل الاب تهز محافظة ذي قار من روعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).