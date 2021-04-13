بافل طالباني يجدد دعمه للايزيديين

2021/04/13 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، جميع الايزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة رأس السنة الايزيدية، اتقدم باحر التهاني الى الاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعالم، متمنيا ان تكون المناسبة حافلة بالافراح والمسرات.

ان الكورد الايزيديين، مكون مهم ومؤثر في كوردستان وبلادنا، وبتلاوينهم هي اكثر جمالا .

اننا لم ننسى مأسي الاخوات والاخوة الايزيديين، ونعرف انهم تعرضوا الى ظلم واضطهاد كبيرين مقدمين تضحيات كبيرة.



لذا من واجبنا تسخير جميع جهودنا من اجل توفير حياة معيشية افضل للاخوات والاخوة الايزيديين، واتخاذ خطوات جدية لعودة اولئك الاعزاء الذين مازال مصيرهم مجهولا.

بهذه المناسبة، اجدد العهد لجميع الاخوات والاخوة الايزيديين ، ان اكون داعما ومساندا لمطالبكم المشروعة، مرة اخرى اهنئكم بمناسبة هذا العيد متمنيا لكم اوقات حافلة بالمسرة والاستقرار.

PUKmedia ترجمة

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