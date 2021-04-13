ذي قار.. تفاصيل جريمتين مروّعتين ضحيتهما عروس وامرأة حامل

2021/04/13 | 22:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]كشفت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، تفاصيل جريمتين مروعتين وقعت ضحيتهما عروس في ليلة زفافها وامرأة حامل.

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