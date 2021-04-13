2021/04/13 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خانقين تشكو "التدمير" وتطالب بحصة من "المنح الدولية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/13 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانقين تشكو "التدمير" وتطالب بحصة من "المنح الدولية") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانقين تشكو "التدمير" وتطالب بحصة من "المنح الدولية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).