..وهي أيضا فرصة الأردن ومؤسساته الأخيرة

2021/04/13 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان "أسبوع الأزمة" في الأردن ساخنا ومحموما في سياق شح وبخل متعمد وساذج "مرعب" للمعلومات مقابل تضخيم الحكايات وتدويرها وإعادة صياغتها ثم إعادة تدويرها من جديد، وكل ذلك في جعجعة لا علاقة لها بكل "عمليات الطحن" المحلية والإقليمية التي تجري بسرية وخفاء وفي كثير من الأحيان بخبث.

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