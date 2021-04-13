بالوثيقة.. قرارات اللجنة العليا بشأن دوام المدارس

2021/04/13 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” وثيقة تتعلق بقرارات اللجنة العليا بشأن دوام المدارس.

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