التعليم تعلن استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

2021/04/13 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية”.

واكدت، “المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها الأعزاء”.

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