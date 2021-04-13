2021/04/13 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن اغلاق (90%) من مخيمات النازحين، على مستوى العراق، من اصل (174) مخيماً، وإعادة (577) الف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية.وذكر بيان للوزارة ، انها اغلقت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية (90%) من المخيمات في عموم مناطق العراق، أسهمت في إعادة (66671) أسرة من محافظات صلاح الدين، نينوى، وديالى، فضلا عن إعادة نحو ألف مواطن نازح من إيران وتركيا وأوربا.واضاف البيان :" يبلغ عدد المخيمات المتبقية في البلد (28) مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن الخطة الوطنية لإعادة النازحين التي أطلقتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء ".وبينت الوزارة انها وزعت (3 ملايين و 710 الاف ) حصة مختلفة من السلال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية والأفرشة والأغطية وغيرها، وتوزيع المنح المالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على (11724) أُسرة، ودعم مخيمات النازحين بمبلغ (150) مليون دينار لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، وصرف مبلغ ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما بلغ مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة إلى فئات العناية (4 ملايين و 200 ألف) حصة مختلفة خلال عام 2020، مع توزيع (300) شقة سكنية في مجمع ميسان للأُسَر النازحة في المحافظة ، وتوزيع ونصب (491) كرفانا لإسكان الأُسر النازحة والعائدة والمدمرة منازلها، وترميم أكثر من (3000) دار في محافظتي نينوى والأنبار بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، و فتح (95) مشروعاً مدراً للدخل للاسر العائدة".
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/ انتهى8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة والمهجرين : اغلاق 90% من مخيمات النازحين وتأمين العودة الطوعية لآلاف الاسر النازحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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