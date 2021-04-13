الهجرة والمهجرين : اغلاق 90% من مخيمات النازحين وتأمين العودة الطوعية لآلاف الاسر النازحة

2021/04/13 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن اغلاق (90%) من مخيمات النازحين، على مستوى العراق، من اصل (174) مخيماً، وإعادة (577) الف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية.وذكر بيان للوزارة ، انها اغلقت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية (90%) من المخيمات في عموم مناطق العراق، أسهمت في إعادة (66671) أسرة من محافظات صلاح الدين، نينوى، وديالى، فضلا عن إعادة نحو ألف مواطن نازح من إيران وتركيا وأوربا.واضاف البيان :" يبلغ عدد المخيمات المتبقية في البلد (28) مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن الخطة الوطنية لإعادة النازحين التي أطلقتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء ".وبينت الوزارة انها وزعت (3 ملايين و 710 الاف ) حصة مختلفة من السلال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية والأفرشة والأغطية وغيرها، وتوزيع المنح المالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على (11724) أُسرة، ودعم مخيمات النازحين بمبلغ (150) مليون دينار لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، وصرف مبلغ ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما بلغ مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة إلى فئات العناية (4 ملايين و 200 ألف) حصة مختلفة خلال عام 2020، مع توزيع (300) شقة سكنية في مجمع ميسان للأُسَر النازحة في المحافظة ، وتوزيع ونصب (491) كرفانا لإسكان الأُسر النازحة والعائدة والمدمرة منازلها، وترميم أكثر من (3000) دار في محافظتي نينوى والأنبار بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، و فتح (95) مشروعاً مدراً للدخل للاسر العائدة"./ انتهى8

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