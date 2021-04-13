2021/04/13 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر غير رسمية أن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع لموساد في شمال العراق ما نتجت عن قتل وجرح عدد من قوات الاح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة للموساد في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة للموساد في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).